Семь человек погибли в ДТП с «газелью» и бензовозом в Белгородской области | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 19:58 Семь человек погибли в ДТП с «газелью» и бензовозом в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о 7 жертвах ДТП с «газелью» и бензовозом в Белгородской области Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Пассажирская «газель» столкнулась с припаркованным бензовозом в Шебекинском городском округе. В результате погибли семь человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Они ехали в салоне «газели». По неизвестной пока причине автомобиль врезался в стоявший на окраине бензовоз.

Реклама

«На данный момент известно о семи погибших и трех пострадавших», — уточнил губернатор.

Реклама

На место происшествия прибыли медики скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. Гладков добавил, что дал поручение доложить о результатах проверки.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил он.