Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Крыму на трассе «Таврида» около города Белогорск. Погибли восемь человек, пострадали семь.

Всех пострадавших везут в больницы, передает РИА «Новости». По предварительной информации, один из водителей уснул за рулем.

«На данный момент погибших восемь человек, среди них двое детей, еще семь человек пострадали», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МЧС Крыма.

Водитель микроавтобуса был трезв, но мало спал. Он не соблюдал режим труда и отдыха. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Микроавтобус был зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Водитель занимался частным извозом.

Авария произошла на прямой части дороги, маршрутка ехала в сторону Симферополя.