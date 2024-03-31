Происшествия 31 марта 2024, 11:05 Семь человек погибли при взрыве автомобиля на рынке в Сирии Reuters: не менее семи человек погибли при взрыве автомобиля на севере Сирии Unsplash

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В городе Аазаз, расположенном на севере Сирии, 31 марта взорвался автомобиль. В результате погибли семь человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, взрыв прогремел в субботу на оживленном рынке недалеко от турецкой границы. Пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализировали. Журналисты не называли причастных к взрыву машины.

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Власти Сирии настаивают на выводе с территории страны американских военных, считая их интервентами. Однако в Госдепартаменте США заявили, что не намерены этого делать.

В начале февраля самолеты ВВС США нанесли удары по востоку Сирии. В результате погибли военнослужащие страны и местные жители. В Дамаске эту атаку назвали актом агрессии.