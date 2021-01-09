Семь человек погибли при пожаре в частном доме под Тюменью

Частный жилой дом загорелся в поселке Боровский под Тюменью. В результате пожара погибли семь человек. Пожарным удалось локализовать возгорание.

«9 января 2021 года, после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела семи человек», — привело РИА «Новости» сообщение СК России.

Тюменские следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области уточнили, что пожарным сообщили о возгорании в частном доме в 16:53 по местному времени (14:53 по московскому).

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение надворных построек. <…> В 17:42 (15:42 по московскому времени) пожар локализован», — отмечается в сообщении.

Всего тушением пожара занимались 55 человек и 21 единица техники. Сейчас все причины и обстоятельства продолжают выяснять следователи.