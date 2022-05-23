По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара на судне на Филиппинах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию береговой охраны.

По данным телеканала ABC-CBN, судно загорелось, когда находилось примерно в 500 метрах от порта Риал, расположенного в провинции Кесон на Филиппинах. Сообщается, что пассажиры судна в панике начали прыгать в воду.

К охваченному племенем кораблю немедленно выдвинулись спасатели. По данным канала, шестеро пассажиров госпитализированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что судно на воздушной подушке перевернулось на Волге в Самаре. Оно перевозило людей из села Рождествено. На борту находились 11 человек, из них половину удалось спасти.

Также стало известно, что испанское рыболовецкое судно Villa de Pitanxo потерпело крушение и затонуло недалеко от канадского острова Ньюфаундленд. На борту находились 22 члена экипажа. Прибывшие на место спасательные группы нашли четыре надувных плота, но три из них оказались пустыми. В последнем обнаружили трех выживших моряков в состоянии гипотермического шока. В срочном порядке их направили в больницу.