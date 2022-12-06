Происшествия 06 декабря 2022, 13:43 Семь человек погибли из-за взрыва автобуса в Афганистане

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По меньшей мере семь человек погибли в результате подрыва общественного автобуса в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщила RT со ссылкой на сайт Al Arabia.

По предварительным данным, подрыв произошел в автобусе, который перевозил сотрудников нефтяной компании в северной провинции.

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В настоящее время нет информации о причастных к трагедии. Отмечается, что за последние семь месяцев в Афганистане было совершено несколько нападений.

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