Семь человек отравились неизвестным веществом в Германии

Семь человек на западе Германии получили отравление неизвестным веществом в минувший понедельник, 23 августа. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местную полицию.

Полицейские уже начали искать причины череды странных отравлений. Им удалось обнаружить следы химического вещества на бутылках с водой, а также в пакетах с молоком в одном из корпусов Технического университета Дартмштадта, Федеральная земля Гессен.

«Прокуратура Дармштадта начала расследование по подозрению в попытке убийства», — заявили следователи.

Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Правоохранители предупредили постояльцев кампуса употреблять в пищу только принесенную с собой еду.