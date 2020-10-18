Семь человек обстреляли из автомобиля в Аризоне

Семь человек, включая четырех детей, обстреляли в Аризоне (США) из проезжающего автомобиля. Неизвестные открыли огонь по посетителям местного рынка.

Ранения получили три взрослых и четыре ребенка, в том числе годовалый малыш, передает сайт ABC News со ссылкой на полицию. По данным правоохранителей, неизвестные начали стрелять по людям, стоящим на парковке с продуктовыми киосками в городе Меса, что в Аризоне. Состояние самого маленького из детей оценивается как критическое, он госпитализирован. Ранения других пострадавших не представляют угрозу их жизни.

Один из владельцев ларьков открыл ответный огонь. Не исключено, что один нападавший ранен.

Стрелявшие находились в автомобиле, похожем на Kia Soul. Причины нападения не установлены. Все пострадавшие из разных семей и между собой не знакомы. Потенциальных преступников поймать на месте не удалось. Их продолжает искать полиция.

В конце сентября в Северной Каролине, США произошло массовое побоище, в котором участвовали примерно тысяча человек. В городе Чайна-Гров на парковке возле дома с привидениями «Королевский жнец» люди устроили драку и даже стреляли. Для разгона участников конфликта полиция применила перечный газ, передает «Газета.ru».