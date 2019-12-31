31 декабря 2019, 10:48
Семь человек госпитализировали после ДТП в Вологодской области
В ночь на 31 декабря в Череповецком районе Вологодской области произошла авария. В результате пострадали семь человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Происшествие случилось около 0:35 по московскому времени на 185-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Предполагается, что автомобиль Hyundai занесло, из-за чего он столкнулся с Honda.
В ДТП пострадали оба водителя. А также пассажиры Hyundai и Honda: два мальчика, девочка и мужчина. Потерпевших госпитализировали.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.