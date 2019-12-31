    31 декабря 2019, 10:48

    Семь человек госпитализировали после ДТП в Вологодской области

    Ольга Ситникова

    В ночь на 31 декабря в Череповецком районе Вологодской области произошла авария. В результате пострадали семь человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

    Происшествие случилось около 0:35 по московскому времени на 185-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Предполагается, что автомобиль Hyundai занесло, из-за чего он столкнулся с Honda.

    В ДТП пострадали оба водителя. А также пассажиры Hyundai и Honda: два мальчика, девочка и мужчина. Потерпевших госпитализировали.

    Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.