Семь человек госпитализировали после ДТП в Вологодской области

Происшествие случилось около 0:35 по московскому времени на 185-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Предполагается, что автомобиль Hyundai занесло, из-за чего он столкнулся с Honda.

В ДТП пострадали оба водителя. А также пассажиры Hyundai и Honda: два мальчика, девочка и мужчина. Потерпевших госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.