    26 декабря 2019, 08:04

    Семь человек госпитализировали после аварии с Ми-8 в Эвенкии

    Андрей Иванов

    Еще одного пострадавшего госпитализировали после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Всего в больницу после ЧП попали семь человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном Минздраве.
    Семь человек госпитализировали после аварии с Ми-8 в Эвенкии

    По данным здравоохранительного ведомства, все они находятся в состоянии средней степени тяжести — у них переломы конечностей и ушибы. Всего в аварии пострадали 16 человек.

    25 декабря вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» вылетел из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение. Винтокрылая машина с вахтовиками «Славнефти» на борту попала в снежный вихрь и совершила жесткую посадку. Вертолет получил повреждения хвостовой балки и винта. Из-за инцидента МЧС ввело в Красноярском крае режим ЧС. Обстоятельства произошедшего сейчас изучает специальная комиссия.

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