Семь человек госпитализировали после аварии с Ми-8 в Эвенкии

По данным здравоохранительного ведомства, все они находятся в состоянии средней степени тяжести — у них переломы конечностей и ушибы. Всего в аварии пострадали 16 человек.

25 декабря вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» вылетел из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение. Винтокрылая машина с вахтовиками «Славнефти» на борту попала в снежный вихрь и совершила жесткую посадку. Вертолет получил повреждения хвостовой балки и винта. Из-за инцидента МЧС ввело в Красноярском крае режим ЧС. Обстоятельства произошедшего сейчас изучает специальная комиссия.

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.