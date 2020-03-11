Семь человек госпитализировали после аварии на трассе «Скандинавия»

Сотрудники ГУ ГИБДД по региону уточнили, что водитель грузового автомобиля КамАЗ въехал во встречный автомобиль Ford Mondeo и скатился в кювет. С легковой машиной столкнулась попутная Audi A3, затем на нее наехал грузовик Vоlvo.

Пострадавшего из Audi доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Помимо него, пострадали еще шесть человек.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.