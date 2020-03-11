11 марта 2020, 16:34
Семь человек госпитализировали после аварии на трассе «Скандинавия»
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Травмы получили семь человек. Одного из них госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили «Невские новости».
Сотрудники ГУ ГИБДД по региону уточнили, что водитель грузового автомобиля КамАЗ въехал во встречный автомобиль Ford Mondeo и скатился в кювет. С легковой машиной столкнулась попутная Audi A3, затем на нее наехал грузовик Vоlvo.
Пострадавшего из Audi доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Помимо него, пострадали еще шесть человек.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.