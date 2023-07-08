Эксклюзив 08 июля 2023, 10:58 Семь человек эвакуировали из-за пожара в спортшколе в центре Москвы Источник «360»: из-за пожара в спортшколе в Хамовниках эвакуировали семь человек РИА «Новости»

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В Хамовниках загорелась спортшкола. Из-за пожара эвакуировали семь человек. Об этом сообщил «360» источник.

«Информация о возгорании в здании спортивной школы на 3-й Фрунзенской улице поступила в экстренные службы в 10:09 в субботу, 8 июля», — уточник источник.

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По его словам, причиной пожара стало короткое замыкание светильника в подвале.

В четверг, 6 июля, семь человек спасли из горящего офисного здания в Москве.