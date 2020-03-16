16 марта 2020, 18:20
Семь часов Rolex изъяли у иностранца в Пулково
Таможенники изъяли у иностранца семь часов Rolex в аэропорту Пулково. Мужчина купил их в Санкт-Петербурге с целью перепродажи в Праге. Об этом написал сайт «Невские новости».
Сотрудники изъяли товар и отправили его на экспертизу.
Иностранец пронес семь пар швейцарских часов в чемодане. Он хотел оформить чек Tax Free на часы Rolex, поэтому выбрал «зеленый коридор». После задержания он сообщил таможенникам, что собирался перепродать часы.