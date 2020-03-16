Семь часов Rolex изъяли у иностранца в Пулково

Сотрудники изъяли товар и отправили его на экспертизу.

Иностранец пронес семь пар швейцарских часов в чемодане. Он хотел оформить чек Tax Free на часы Rolex, поэтому выбрал «зеленый коридор». После задержания он сообщил таможенникам, что собирался перепродать часы.