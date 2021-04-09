Семь бомб времен ВОВ уничтожили в Севастополе

Сотрудники МЧС уничтожили в Севастополе семь бомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Две крупнейшие единицы среди них — весом 250 килограммов каждая: SD-250 и SC-250», — рассказали в пресс-службе.

Боеприпасы были найдены в разных районах города. Их вывезли на полигон и уничтожили. В операции задействовали три единицы техники и шесть человек личного состава.