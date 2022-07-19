В Азовском районе загорелись два сельскохозяйственных ангара. Огонь распространился на площади более пяти тысяч квадратных метров. Пожарные локализовали его, сообщило главное управление МЧС России по Ростовской области.

Вызов поступил в 02:32. Звонивший сообщил о пожаре в семи километрах к югу от села Пешково Азовского района. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и выяснили, что загорелись два ангара. В них хранилась сельхозпродукция, техника и была обустроена производственная линия. Площадь возгорания достигла 5,1 тысячи квадратных метров. В 04:53 огонь локализовали, угрозы его распространения нет.

На месте продолжили работу 54 специалиста и 17 единиц техники. Они занимаются проливкой и разборкой конструкций. По предварительной информации, никто не пострадал.