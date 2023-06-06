Происшествия 06 июня 2023, 15:33 Сельское хозяйство Запорожской области назвали пострадавшим из-за ударов по Каховской ГЭС Балицкий заявил, что после удара по Каховской ГЭС воды для посевов хватит на 1,5 месяца РИА «Новости»

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Воды для полива сельскохозяйственных земель Запорожской области хватит на полтора месяца. Такое заявление после разрушения части плотины Каховской гидроэлектростанции сделал в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

Он не исключил, что сельскохозяйственный сектор региона понесет значительный ущерб, потому что в перспективе оросительные каналы останутся без воды.

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«Месяца на полтора нам хватит воды. <…> До середины августа мы должны быть обеспечены, может, на два месяца хватит, в зависимости от того, какая жаркая будет стоять погода», — заявил Балицкий.

Временно исполняющий главы Запорожской области подчеркнул, что причин вводить в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции он не видит. По его словам, сильных последствий спровоцированная ВСУ авария на Запорожскую область не окажет.

Плотина Каховской гидроэлектростанции получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. В результате из водохранилища потекли неконтролируемые потоки, которые затопили населенные пункты. Власти Новой Каховки ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, чтобы мобилизовать все службы для ликвидации последствий и защиты от воды домов, дорог и инфраструктуры.

Следственный комитет России после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции завел уголовное дело о теракте. В ведомстве заявили, что украинские боевики действовали по предварительному сговору, а их поведение привело к тяжким последствиям.