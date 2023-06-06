06 июня 2023, 15:33
Сельское хозяйство Запорожской области назвали пострадавшим из-за ударов по Каховской ГЭС
Балицкий заявил, что после удара по Каховской ГЭС воды для посевов хватит на 1,5 месяца
Воды для полива сельскохозяйственных земель Запорожской области хватит на полтора месяца. Такое заявление после разрушения части плотины Каховской гидроэлектростанции сделал в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.
Он не исключил, что сельскохозяйственный сектор региона понесет значительный ущерб, потому что в перспективе оросительные каналы останутся без воды.
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«Месяца на полтора нам хватит воды. <…> До середины августа мы должны быть обеспечены, может, на два месяца хватит, в зависимости от того, какая жаркая будет стоять погода», — заявил Балицкий.
Временно исполняющий главы Запорожской области подчеркнул, что причин вводить в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции он не видит. По его словам, сильных последствий спровоцированная ВСУ авария на Запорожскую область не окажет.
Плотина Каховской гидроэлектростанции получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. В результате из водохранилища потекли неконтролируемые потоки, которые затопили населенные пункты. Власти Новой Каховки ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, чтобы мобилизовать все службы для ликвидации последствий и защиты от воды домов, дорог и инфраструктуры.
Следственный комитет России после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции завел уголовное дело о теракте. В ведомстве заявили, что украинские боевики действовали по предварительному сговору, а их поведение привело к тяжким последствиям.
Сельское хозяйство
Запорожская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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