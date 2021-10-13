Сельская почта сгорела в Ростовской области

В селе Прохоровка Ростовской области загорелось единственное почтовое отделение. Сотрудники незамедлительно вызвали пожарных и покинули здание. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС донского региона.

Для тушения огня на улицу Центральную направили семь спасателей на двух спецавтомобилях. До их приезда огонь успел распространиться на территории 70 квадратных метров. Менее чем за полчаса пожарным удалось потушить огонь.

Пострадавших в ЧП не зафиксировано. Сейчас администрация села Прохоровка ищет новое помещение для работы почты.