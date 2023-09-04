Происшествия 04 сентября 2023, 17:59 Село Зерново в Брянской области попало под обстрел ВСУ Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново в Брянской области. Местная жительница получила ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь. В ходе атаки ВСУ повреждения получил один жилой дом. В населенном пункте нарушено энергоснабжение.

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«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

В этот же день, 4 сентября, Вооруженные силы Украины обстреляли село Подывотье в Брянской области. В результате случившегося никто не пострадал. Однако из-за ударов оказалась повреждена хозяйственная постройка.

По словам Богомаза, ВСУ попытались атаковать инфраструктурный объект Клинцовской ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат ликвидировали средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил RT.