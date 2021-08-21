Село загорелось в Самарской области

Пожар произошел в селе Гвардейцы Борского района Самарской области. Причиной стала горящая трава.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону, сейчас на месте происшествия работают пожарные. Всего загорелось 14 строений: шесть жилых домов и восемь построек. Два человека эвакуированы, один из них пострадал и сейчас находится в больнице.

В тушении принимают участие 95 спасателей и 37 единиц спецтехники. На данный момент возгорание локализовано на участке 750 квадратных метров.

Ранее лесной пожар с территории Мордовского заповедника перекинулся на поселок Стеклянный в Нижегородской области. Огонь уничтожил 11 домов. По данным МЧС, один из сгоревших домов — дачный. Принадлежность других сейчас устанавливают. Пожар пришел в поселок в пятницу, 20 августа. Его тушили всю ночь. Распространение огня удалость остановить только к утру субботы.

«Погибших и пострадавших нет в результате проведения своевременной эвакуации населения», — рассказали в региональном МЧС.