Происшествия 02 января 2023, 17:53 Село Вязовое в Белгородской области оказалось под огнем ВСУ Губернатор Гладков: село Вязовое попало под обстрел со стороны ВСУ Telegram-канал губернатора Белгородской области / Telegram

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ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате никто из жителей не пострадал.

«Жертв и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также посечены фасад и забор», — написал Гладков.

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Губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждения получили линии электропередачи. На место прибыли аварийные и оперативные службы. Специалисты устранят последствия случившегося.

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В понедельник, 2 января, из-за атаки ВСУ пострадало еще одно село в Белгородской области. Это населенный пункт Муром в Шебекинском городском округе. Никто из местных жителей не получил травмы, но в двух частных домовладениях осколками снаряда выбило окна и повредило крышу. Также пострадал один автомобиль.

Кроме того, часть украинских снарядов при обстреле Мурома прилетела на кладбище. По информации Гладкова, повреждены оказались 15 могил: на участках выкорчеваны ограды, треснули памятники.