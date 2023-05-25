Происшествия 25 мая 2023, 08:11 Село в Брянской области попало под обстрел украинских боевиков Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские военные ударили по селу Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Утром украинские военные нанесли удар по селу Курковичи. Из местного населения никто не пострадал», — сообщил он.

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Богомаз отметил, что в результате обстрела повреждения получили хозяйственные постройки и два домовладения. На место ЧП уже выдвинулись оперативные службы.

Территория Брянской области регулярно попадает под атаки со стороны боевиков. Два дня назад, 23 мая, село Курковичи также оказалось под обстрелом, снаряды повредили жилой дом.

Утром 22 мая ВСУ атаковали село Хоромное, под огонь ВСУ вновь попали жилые постройки мирных людей. Вечером того же дня под обстрел артиллерии попало село Соловьевка. Богомаз сообщал, что местные жители ранений не получили.