Важное 27 февраля 2023, 12:47 Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор ВСУ РИА «Новости»

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Украинские силы обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков.

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По его словам, на восьми участках повреждены заборы, также осколки снарядов выбили окна из жилых домов, пострадала и линия электропередачи. Аварийные бригады уже находятся на месте и устраняют последствия произошедшего.

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Ранее 27 февраля стало известно об ударах Вооруженных сил Украины по селу Зерново Суземского района Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, в результате случившегося один из домов загорелся. Спасатели тушат огонь. Обошлось без пострадавших.

Накануне украинские военные обстреляли два района в Курской области.