Важное 29 января 2024, 11:13 Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, порезы от стекла на руках и лице получила местная жительница.

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«Ей на месте оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация в больницу не потребовалась», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что повреждения также получили два частных домовладения и линия электропередачи.

«Осколки выбили стекла, посекли заборы и фасады. На месте работают оперативные службы, аварийная бригада уже устранила последствия», — добавил он.

В воскресенье, 28 января, украинские боевики выпустили по территории Белгородской области свыше 40 снарядов. Гладков уточнял, что пострадали линия электропередачи, пять автомобилей и девять домов.