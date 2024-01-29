29 января 2024, 11:13
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области
Украинские военные обстреляли село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, порезы от стекла на руках и лице получила местная жительница.
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«Ей на месте оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация в больницу не потребовалась», — написал Гладков.
Глава региона отметил, что повреждения также получили два частных домовладения и линия электропередачи.
«Осколки выбили стекла, посекли заборы и фасады. На месте работают оперативные службы, аварийная бригада уже устранила последствия», — добавил он.
В воскресенье, 28 января, украинские боевики выпустили по территории Белгородской области свыше 40 снарядов. Гладков уточнял, что пострадали линия электропередачи, пять автомобилей и девять домов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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