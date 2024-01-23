Происшествия 23 января 2024, 15:01 Село в Белгородской области подверглось атаке ВСУ Гладков: ВСУ при помощи дрона атаковали село Терезовка в Белгородской области РИА «Новости»

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Село Терезовка Шебекинского округа Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали село Терезовка Шебекинского городского округа. Для этого украинские боевики использовали дрон-камикадзе.

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«Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля», — подчеркнул Гладков.

Оперативные службы уже приступили к работе на месте. Днем во вторник, 23 января, украинские боевики также атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. Под удар попал хутор Балки Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, однако от взрыва повредило гражданскую машину.

Приграничный с Украиной регион часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне боевики атаковали село Репяховка Краснояружского района. В результате удара пострадал мужчина. С контузией его госпитализировали.