Происшествия 02 июня 2023, 18:49 Село Сосновка в Курганской области эвакуировали из-за природного пожара

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В пятницу, 2 июня, в непосредственной близости от села Сосновка в Курганской области начался природный пожар, из-за которого пришлось эвакуировать местных жителей. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Пожар тушат силами сотрудников МЧС. К борьбе с возгоранием привлекли 85 спасателей и 33 спецмашины. Кроме того, огонь тушат с помощью вертолета Ми-8 и пожарного поезда.

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