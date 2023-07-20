Происшествия 20 июля 2023, 13:30 Село Смородино Белгородской области попало под обстрел ВСУ Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Смородино со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Село Смородино Грайворонского городского округа оказалось под огнем ВСУ днем 20 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Но в трех частных домах выбило окна, посекло фасады и крыши.

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Кроме того, осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — добавил Гладков.

Утром под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. В этом населенном пункте тоже никто не пострадал, подчеркнул губернатор области. При обходе, по его словам, зафиксировали повреждения четырех частных домовладений, хозяйственной постройки и линии газоснабжения.