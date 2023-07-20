20 июля 2023, 13:30
Село Смородино Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Смородино со стороны ВСУ
Село Смородино Грайворонского городского округа оказалось под огнем ВСУ днем 20 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Но в трех частных домах выбило окна, посекло фасады и крыши.
Реклама
Кроме того, осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия.
«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — добавил Гладков.
Утром под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. В этом населенном пункте тоже никто не пострадал, подчеркнул губернатор области. При обходе, по его словам, зафиксировали повреждения четырех частных домовладений, хозяйственной постройки и линии газоснабжения.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама