Село, пострадавшее от вспышки гаффской болезни, испугалось голода

Сообщается, что большинство жителей Ачир — рыбаки, а Роспотребнадзор в связи с болезнью запретил ловить рыбу в местном озере.

Гаффская болезнь оставила Тюмень без рыбы Подробнее

«Прошу обеспечивать деревню Ачиры гуманитарной помощью до тех пор, пока официально не откроют озеро Андреевское для ловли рыбы. Это единственный заработок населения, люди брошены на голодное вымирание», — написал автор обращения.

Как сообщил портал «Дни.ру», глава поселения Дильнур Яналиев информацию о грозящем селу голоде не подтвердил.

Напомним, что 20 октября в Тюменские больницы поступили 12 жителей Ачир с симптомами гаффской болезни. Двое пациентов попали в реанимацию, а у троих диагноз не подтвердился. Роспотребнадзор назвал предварительной причиной болезни вылов отравленной рыбы из Андреевского озера.