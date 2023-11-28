Происшествия 28 ноября 2023, 13:00 Село Пороз в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Пороз в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали село Пороз Грайворонского городского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — отметил он.

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Губернатор отметил, что осколки снарядов задели один из частных домов на территории населенного пункта. В здании выбило окна, удар повредил крышу и забор здания. Гладков добавил, что в Порозе продолжился подомовой обход территорий для выяснения ущерба от обстрелов.

В ноябре ВСУ нанесли удар по селу Козинка в Белгородской области с помощью беспилотника. Из-за падения БПЛА пострадал один из местных жителей — он получил осколочные ранения. Взорвавшийся украинский дрон также повредил автомобиль.

Ранее глава Белгородской области заявил, что после окончания СВО отряды самообороны смогут продолжить обеспечивать порядок в регионе и участвовать в воспитании молодежи. По его словам, добровольцы не хотят оставлять свои посты, сообщил RT.