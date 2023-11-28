28 ноября 2023, 13:00
Село Пороз в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Пороз в Белгородской области
Украинские боевики атаковали село Пороз Грайворонского городского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — отметил он.
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Губернатор отметил, что осколки снарядов задели один из частных домов на территории населенного пункта. В здании выбило окна, удар повредил крышу и забор здания. Гладков добавил, что в Порозе продолжился подомовой обход территорий для выяснения ущерба от обстрелов.
В ноябре ВСУ нанесли удар по селу Козинка в Белгородской области с помощью беспилотника. Из-за падения БПЛА пострадал один из местных жителей — он получил осколочные ранения. Взорвавшийся украинский дрон также повредил автомобиль.
Ранее глава Белгородской области заявил, что после окончания СВО отряды самообороны смогут продолжить обеспечивать порядок в регионе и участвовать в воспитании молодежи. По его словам, добровольцы не хотят оставлять свои посты, сообщил RT.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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