Происшествия 22 августа 2023, 16:33 Село Поповка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Поповка в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинская армия обстреляла село Поповка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших нет. Гладков добавил, что сейчас на место происшествия прибыли оперативные и аварийные службы. Обстрел не нанес населенному пункту серьезных повреждений.

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«В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения», — отметил губернатор.

Над Белгородской областью в Шебекинском округе 21 августа ВС России сбили два беспилотника самолетного типа. Осколки сбитых БПЛА нанесли незначительные повреждения окнам и фасадам трех частных домов, рассказал Гладков.

ВСУ в тот же день обстреляли село Новостроевка-Вторая. Сброшенный с беспилотника осколочный боеприпас для гранатомета повредил легковой автомобиль.