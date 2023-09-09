09 сентября 2023, 14:00
Село под Белгородом осталось без света из-за обстрела ВСУ
Гладков: обстрелы ВСУ повредили линию электропередачи в селе под Красной Яругой
Украинские боевики 9 сентября в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Под ударом оказалась окраина села Староселье Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено», — написал он.
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По словам главы, никто из жителей не пострадал. К месту происшествия выехали аварийные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Валуйках. Обломки дрона повредили три частных дома и одну хозпристройку. Обошлось без жертв.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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