Происшествия 09 сентября 2023, 14:00 Село под Белгородом осталось без света из-за обстрела ВСУ Гладков: обстрелы ВСУ повредили линию электропередачи в селе под Красной Яругой

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Украинские боевики 9 сентября в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Под ударом оказалась окраина села Староселье Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено», — написал он.

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По словам главы, никто из жителей не пострадал. К месту происшествия выехали аварийные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

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