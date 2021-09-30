Село Пахачи загорелось на Камчатке

Пожар произошел в пяти жилых домах в селе Пахачи на северо-востоке Камчатского края. Огонь может распространиться на другие здания из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС утром 30 сентября. По данным ведомства, пожар возник в заброшенной постройке, которую должны снести. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

«На борьбу с пожаром направлена дежурная смена местной пожарно-спасательной части Краевого государственного казенного учреждения „Центр обеспечения действий“», — сказано сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Там уточнили, что пламя из-за сильных порывов ветра перекинулось на соседние строения. Речь идет еще о пяти жилых домах. Есть угроза возгорания и других зданий.

Вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия прибыл на помощь пожарным, привлечены силы добровольной пожарной службы.

«На борту воздушного судна находится личный состав тиличинской пожарно-спасательной части МЧС России и сотрудники филиала поисково-спасательного и отряда КГКУ „ЦОД“», — рассказали в МЧС.

Всего тушением пожара занимаются 25 человек при помощи пяти единиц техники. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Жителей домов эвакуировали.