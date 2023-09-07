Происшествия 07 сентября 2023, 16:35 Село Новопетровка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ выпустили четыре снаряда по селу Новопетровка Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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ВСУ выпустили четыре снаряда из ствольной артиллерии по селу Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела в двух частных домах оказались выбиты окна. Также после атаки произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На данный момент огонь ликвидирован, написал Гладков.

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Украинские силы совершили артиллерийский обстрел Белгородской области утром 7 сентября. Под атаку попал поселок Задорожный, линии электропередачи получили повреждения.

Минобороны России 5 сентября сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью, писали «Известия».