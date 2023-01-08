08 января 2023, 13:17
Село Новая Таволжанка в Белгородской области оказалось под огнем ВСУ
Губернатор Гладков: снаряд ВСУ попал в ангар для выращивания птицы в селе Новая Таволжанка
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, никто не пострадал.
«Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля», — уточнил Гладков.
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Несколькими днями ранее украинские военные открыли огонь по Краснояружскому району. Тогда под обстрел попало село Вязовое. В результате никто из жителей не пострадал, но в нескольких домах повредило фасады и остекление.
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В тот же день ВСУ обстреляли и село Муром. Там часть снарядов попала на кладбище, разрушив 15 могил.
В первый день нового года система ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом, сбив четыре украинских снаряда РСЗО.
Гладков продлил «желтый» уровень террористической опасности на всей территории региона до 20 января.
ВСУ
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