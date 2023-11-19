19 ноября 2023, 19:08
Село Николаево-Дарьино в Курской области обстреляли со стороны Украины
Старовойт: со стороны Украины обстреляли село Николаево-Дарьино под Курском
Украинские военные обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о 13 прилетах в населенный пункт.
По его словам, обстрел произошел 19 ноября днем. В результате нападения обошлось без пострадавших. Однако повреждения получили около 10 хозяйственных и административных сооружений местной агрофирмы.
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Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали также жилые кварталы Донецка. Первый удар пришелся по автосервису у торгового центра «Галактика» в Петровском районе, в результате чего пострадали двое рабочих.
Накануне ВСУ обстреляли деревню Грудская в Брянской области. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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