30 декабря 2023, 17:17
Сельхозпредприятие загорелось после обстрела поселка Красное
Гладков: ВСУ обстреляли окраину поселка Красное, загорелось сельхозпредприятие
Вооруженные силы Украины 30 декабря продолжают обстрел Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что под удар попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа.
«Есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия — есть очаг возгорания», — написал он.
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Обошлось без пострадавших и разрушений в частном секторе. Аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.
В этот же день ВСУ обстреляли центр Белгорода. Десять человек стали жертвами удара украинских боевиков: девять взрослых и один ребенок. Ранения получили 45 горожан, в том числе четыре несовершеннолетних. Момент удара по городу попал на видео.
Украинские боевики также обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Обошлось без жертв.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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