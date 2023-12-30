Происшествия 30 декабря 2023, 17:17 Сельхозпредприятие загорелось после обстрела поселка Красное Гладков: ВСУ обстреляли окраину поселка Красное, загорелось сельхозпредприятие РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 30 декабря продолжают обстрел Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что под удар попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа.

«Есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия — есть очаг возгорания», — написал он.

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Обошлось без пострадавших и разрушений в частном секторе. Аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.

В этот же день ВСУ обстреляли центр Белгорода. Десять человек стали жертвами удара украинских боевиков: девять взрослых и один ребенок. Ранения получили 45 горожан, в том числе четыре несовершеннолетних. Момент удара по городу попал на видео.

Украинские боевики также обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Обошлось без жертв.