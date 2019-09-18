Селфи с пистолетом уложило жительницу Омска в больницу
Местная жительница взяла пистолет своего сожителя и решила снять себя, пока мужчина вышел из комнаты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области. Дуло она направила в сторону головы.
«Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок», — отметили в ведомстве.
Пострадавшую отправили в больницу с травмами головы.
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В квартире полицейские нашли зарегистрированные на хозяина гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79. Кроме того, правоохранители обнаружили самодельные нунчаки.
Криминалисты установили, что холодное оружие ударно-добящего действия было изготовлено самостоятельно. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 223 УК РФ.
Как уточнил «Интерфакс» со ссылкой на омскую полицию, жизни ранившей себя любительницы селфи ничто не угрожает.