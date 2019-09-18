Селфи с пистолетом уложило жительницу Омска в больницу

Идея сфотографироваться с травматическим пистолетом обернулась для женщины из Омска госпитализацией. В попытке сделать селфи они перепутала кнопку телефона со спусковым крючком.

Местная жительница взяла пистолет своего сожителя и решила снять себя, пока мужчина вышел из комнаты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области. Дуло она направила в сторону головы.

«Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок», — отметили в ведомстве.

Пострадавшую отправили в больницу с травмами головы.

Селфи спасло жизнь 28-летней девушке Подробнее

В квартире полицейские нашли зарегистрированные на хозяина гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79. Кроме того, правоохранители обнаружили самодельные нунчаки.

Криминалисты установили, что холодное оружие ударно-добящего действия было изготовлено самостоятельно. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 223 УК РФ.

Как уточнил «Интерфакс» со ссылкой на омскую полицию, жизни ранившей себя любительницы селфи ничто не угрожает.