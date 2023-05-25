Эксклюзив 25 мая 2023, 17:21 Селфи никто не делал. Стали известны подробности ЧП с падением туристки в Дагестане Подруга упавшей с обрыва в Дагестане туристки рассказала подробности ЧП Телеканал «360»

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Туристка из Екатеринбурга, пострадавшая при падении с обрыва в Дагестане, не пыталась делать селфи в момент спуска. Девушка шла очень аккуратно, а телефон был в сумке, рассказала «360» подруга пострадавшей.

«Мы с ней вместе прилетели в Дагестан. Мы подруги. Были на смотровой площадке, начали спускаться, смотрели все время под ноги. Шли очень аккуратно», — рассказала собеседница «360»

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По ее словам, подруга находилась от нее на достаточном расстоянии, поэтому когда девушка увидела, что та падает, не успела ей помочь.

«Когда я подняла глаза, то увидела, что она уже падала. Может быть, она потеряла равновесие, но я ее схватить даже не смогла», — пояснила девушка.

Точную высоту, с которой упала туристка, ее подруга назвать не смогла, пояснив только, что падение произошло в труднодоступном месте — там не было спуска, поэтому сразу к ней на помощь прийти не удалось. Когда до пострадавшей добрались, она была в сознании.

«Она стонала и все это время была в сознании. Разговаривала, жаловалась на руку», — поделилась подруга.

По словам девушки, раньше они уже ездили вместе отдыхать. Были в Грузии и Армении. Все всегда проходило хорошо.

По факту падения женщины со смотровой площадки в Гунибском районе начала проверку прокуратура республики.

По предварительным данным ведомства, 25 мая 39-летняя женщина упала при переходе между строениями в селе Гамсутль. Пострадавшей оказали медпомощь.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при оказании туристических услуг.