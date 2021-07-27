27 июля 2021, 20:00
Селевой поток сошел на федеральную трассу в Кабардино-Балкарии
Во вторник, 27 июля, сошел селевой поток на 88 километре автодороги «Прохладный¬–Баксан–Азау» в районе поселка Эльбрус. В связи с этим движение на трассе было перекрыто, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.
Примерно три часа понадобилось спасателям, чтобы устранить последствия стихии и возобновить движение по автодороге федерального значения. В ведомстве также отметили, что уровень реки Баксан критических значений не превышает.
На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России, а также подразделения ОГИБДД ОМВД по Эльбрусскому району. Сообщается, что пострадавших нет.