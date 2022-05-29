Детский сад сгорел дотла в селе в Красноярском крае

В селе Харюзовка Иланского района Красноярского края полностью сгорело здание детского сада. О ЧП сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел 28 мая. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 14:50 по местному времени. Когда спасатели прибыли на место, детсад уже полностью охватило пламя. В этот момент людей внутри не было.

Видео: vk.com/tk_tvin

Только к 01:45 29 мая пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь составила 520 квадратных метров. С огнем боролись 26 человек и восемь единиц техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Местное издание «Проспект мира» отметило, что в прошлом году в селе полностью сгорела школа.