Происшествия 14 февраля 2023, 15:17 Сельчанин погиб при пожаре в Тюменской области

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В Тюменской области произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

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Возгорание случилось накануне в селении Иска. Загорелся один из жилых домов. Огонь охватил площадь в 32 «квадрата». Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар. В результате один человек погиб. Еще один пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.