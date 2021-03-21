Лавина заблокировала дороги к селам в Дагестане

Лавина сошла в Рутульском районе Дагестана. В результате происшествия дороги к девяти населенным пунктам оказались заблокированы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур», — сказано в сообщении регионального ведомства.

В заблокированных населенных пунктах находятся 779 домов, в которых живут 3899 человек, в числе которых 976 детей.

В результате схода лавины разрушений, жертв и пострадавших нет. Специалисты планируют начать расчищать дороги в 08:00 утра в понедельник.

Ранее на неделе несколько туристов попали под лавину в Бурятии. Очевидцы смогли зафиксировать произошедшее на камеру. Никто из отдыхающих не пострадал. Отмечается, что виновником инцидента мог быть водитель снегохода.