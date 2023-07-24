Происшествия 24 июля 2023, 08:38 Села вблизи места ЧП в Джанкойском районе начнут эвакуировать Глава Крыма Аксенов: после атаки беспилотников в Джанкойском районе часть людей эвакуируют Pxhere

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Жителей сел, которые находятся в пяти километрах от ЧП в Джанкойском районе, эвакуируют. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Люди будут находиться в пунктах временного размещения, уточнил глава.

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«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

В небе над Крымом сбили несколько украинских беспилотников. Однако было зафиксировано попадание дронов в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе приостановили.

Еще один беспилотник 24 июля врезался в бизнес-центр в Москве, погремел взрыв. По предварительным данным пострадавших нет.