Происшествия 03 марта 2023, 18:13 Села в двух районах Белгородской области попали под обстрел ВСУ Гладков: ВСУ открыли огонь по селам в двух районах Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли вечером 3 марта села в Волоконовском и Белгородском районах. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона подчеркнул, что в результате никто из местных жителей не пострадал. Однако после обстрела зафиксировали повреждения жилой инфраструктуры.

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В частности, в селе Коновалово осколками снарядов разрушило одну хозпостройку и выбило окна в 10 частных домах. Кроме того, повреждения получили линии электропередач и газоснабжения. На место выехали аварийные и оперативные службы, уточнил Гладков.

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В селе Устинка при обстреле пострадали два частных домовладения, один автомобиль и линии газоснабжения. По данным губернатора, в настоящее время в населенном пункте продолжается подворовой обход территории.

Устинку обстреливали и 2 марта. Тогда в селе зафиксировали повреждения линии электропередач и одного частного дома.