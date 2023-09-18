Происшествия 18 сентября 2023, 11:21 Села Глотово и Безымено в Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Глотово в Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram

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Село Глотово Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, снаряды повредили линию электропередачи, из-за чего света лишились жители сел Глотово и Безымено. В результате обстрела никто не пострадал.

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«Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил Гладков.

Вооруженные силы Украины 17 сентября обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа. Из-за ударов ВСУ пострадали несколько жилых домов. Губернатор Белгородской области пообещал в ближайшее время отремонтировать эти здания.

Российские силы ПВО в этот же день сбили над Белгородской областью украинский БПЛА самолетного типа. Упавший дрон не нанес каких-либо разрушений.

Ранее ВС России сбили два украинских беспилотника над Калужской и Тверской областями. Системы ПВО полностью уничтожили оба БПЛА.