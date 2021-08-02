Сель перекрыл дорогу к альплагерю в горах Кабардино-Балкарии

Сель перекрыл дорогу, которая ведет к альплагерю «Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Там находятся 180 человек, в числе которых 10 детей. Они оказались отрезаны от цивилизации.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

«В 21:10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе за селением Безенги сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю „Безенги“. В альплагере находятся 180 человек, из них 10 детей, в нем осуществляют дежурство двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в альплагере есть запасы еды и воды. Кроме того, там оборудован медицинский пункт — на случай, если у кого-то из отдыхающих начнутся проблемы со здоровьем. На месте уже работают сотрудники МЧС — три человека и единица техники. Как только станет светло, они организуют временную пешую переправу для застрявших в лагере туристов.

Планируется, что расчищать дорогу начнут в 06:00 2 августа. Закончить их должны за 12 часов. При этом жителей и гостей республики попросили временно отказаться от поездок в этом направлении.