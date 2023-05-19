Происшествия 19 мая 2023, 11:21 Сексуального развратника задержали на юге Москвы СК РФ: против сексуального развратника на юге Москвы возбудили уголовное дело Сайт мэра и правительства Москвы

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На юге Москвы задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).

«В отношении девочки 2006 года рождения фигурант неоднократно осуществлял действия сексуального характера. Мужчина домогался до подростка год, с ноября 2019 по апрель 2020 года», — говорится в сообщении.

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Сейчас 29-летнего мужчину задержали, ему предъявили обвинение. В Следственном комитете добавили, что будут ходатайствовать перед судом о заключении преступника под стражу.

По статье ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее подростка из Забайкальского края обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. В отношении юноши возбудили уголовное дело, в скором времени пройдет судебное заседание.