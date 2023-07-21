Происшествия 21 июля 2023, 17:58 Сексом пары у воинского мемориала в Воронеже заинтересовались в СК СК организовал проверку после секса пары у памятника Славы в Воронеже РИА «Новости»

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В Воронеже следователи начали проверку после сообщений СМИ о сексе пары у мемориального комплекса «Памятник Славы». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Воронежской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», — указали в ведомстве.

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Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты проверки.

По Сети разлетелся ролик, героями которого стали парень и девушка, которые на глазах у прохожих занимались сексом у памятника. Они устроились прямо на гранитной плите мемориала, установленного на месте братской могилы. Там захоронены советские солдаты, павшие во времена Великой Отечественной войны.

Любовников не смущали проходящие мимо люди. Такое поведение молодых людей могло серьезно навредить находившимся рядом детям, пояснила «360» сексолог Александра Миллер.