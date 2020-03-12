Секс-маньяка из Саратова посадят пожизненно. Сейчас ему 60 лет

Доказано, что преступник совершил два изнасилования, три убийства и четыре эпизода «насильственных действий сексуального характера». Ранее он уже сидел за изнасилование.

Все эти преступления мужчина совершал начиная с января 2019 года. Свои действия он объяснил тем, что убитые женщины «его оскорбляли».