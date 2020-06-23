23 июня 2020, 20:31
Секретарь ОНК заявил о госпитализации Игоря Ишаева
Алексей Мельников, ответственный секретарь ОНК Москвы, заявил, что Игорь Ишаев, арестованный за вождение в состоянии алкогольного опьянения, внук бывшего губернатора Хабаровского края, госпитализирован. Об этом сообщил RT.
«Сегодня, 23 июня, при проверке спецприемника № 2 для лиц, отбывающих административный арест, выяснилось, что 19 июня Игорь Ишаев был госпитализирован в одну из городских больниц», — поделился Мельников.
Он уточнил, что диагноз внука экс-губернатора не уточняется.
Ишаева задержали на 12 суток, после того, как он вернется из больницы, он будет должен продолжить отбывать наказание, подчеркнул секретарь ОНК.