Секретарь ОНК заявил о госпитализации Игоря Ишаева

«Сегодня, 23 июня, при проверке спецприемника № 2 для лиц, отбывающих административный арест, выяснилось, что 19 июня Игорь Ишаев был госпитализирован в одну из городских больниц», — поделился Мельников.

Он уточнил, что диагноз внука экс-губернатора не уточняется.

Ишаева задержали на 12 суток, после того, как он вернется из больницы, он будет должен продолжить отбывать наказание, подчеркнул секретарь ОНК.