Секретарь ОНК рассказал о ситуации в столичном СИЗО после пожара

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал о ситуации в столичном СИЗО № 6 после пожара, который произошел там в понедельник, 27 июля.

По его словам, все обвиняемые и подозреваемые были переведены в другие следственные изоляторы города.

«В настоящее время в СИЗО № 6 остаются лишь осужденные из хозяйственных отрядов», — процитировал его сайт RT.

Мельников выразил надежду на то, что ремонтные работы завершатся в ближайшее время. Если процесс затянется, следственные изоляторы будут страдать от переполнения.