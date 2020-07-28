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    28 июля 2020, 16:54

    Секретарь ОНК рассказал о ситуации в столичном СИЗО после пожара

    Полина Петрова

    Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал о ситуации в столичном СИЗО № 6 после пожара, который произошел там в понедельник, 27 июля.
    Секретарь ОНК рассказал о ситуации в столичном СИЗО после пожара

    По его словам, все обвиняемые и подозреваемые были переведены в другие следственные изоляторы города.

    «В настоящее время в СИЗО № 6 остаются лишь осужденные из хозяйственных отрядов», — процитировал его сайт RT.

    Мельников выразил надежду на то, что ремонтные работы завершатся в ближайшее время. Если процесс затянется, следственные изоляторы будут страдать от переполнения.

    Новости SMI.FM